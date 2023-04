Wetter-Warnung des DWD für Nordhessen: Hier drohen starke Gewitter

Von: Teresa Toth

Am Mittwoch können sich in Kassel und Umgebung schwere Gewitter zusammenbrauen. Auch Platzregen und Sturmböen sind laut Deutschem Wetterdienst möglich.

Kassel – In Nordhessen ist mit gefährlichen Unwettern zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch (12. April) in mehreren Regionen rund um Kassel vor starkem Gewitter mit örtlichem Blitzschlag. Vereinzelt könnten zudem Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, teilen die Wetterexperten mit.

Die Wetterexperten warnen auch vor Blitzeinschlägen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vereinzelt trete laut dem DWD in Nordhessen zudem Platzregen auf, der zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen führen könne. Auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h seien möglich.

Betroffen von der Warnung sind:

Warnung bis 17.30 Uhr:

Kreis Gießen

Kreis Waldeck-Frankenberg

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Kreis Limburg-Weilburg

Hochtaunuskreis

Warnung bis 18 Uhr:

Main-Taunus-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Wetter in Nordhessen: Tiefdruckgebiete über Westeuropa sind laut DWD verantwortlich für die Gewitter

Grund für die Gewitter in Kassel und Umgebung sind nach Angaben der Wetterexperten Tiefdruckgebiete über Westeuropa und dem nahen Atlantik. Diese sorgen bis auf Weiteres für einen wechselhaften Wettercharakter mit Schauern und Unwettern.

Die Warnung gilt zunächst am Mittwoch (12. April) bis 17.30 Uhr, kann sich je nach Wetterlage jedoch verlängern. Auch am Donnerstag (13. April) müsse mit weiteren Gewittern und Stürmen gerechnet werden, wie der DWD mitteilt. Die gesamte restliche Woche soll das Wetter in Kassel und Umgebung wechselhaft bleiben. (tt)