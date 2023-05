Gewitterzellen nehmen Kurs auf Hessen - Starkregen und Sturmböen erwartet

Teilen

Die ersten Gewitter des Jahres ziehen gen Deutschland. Auch Teile Hessens sind wohl betroffen. © IMAGO / imagebroker / Screenshot YouTube „Wetter.net“

„Alarmstufe Rot“ für weite Teile Deutschlands: Mehrere Gewitterzellen machen sich auf den Weg ins Land, auch Teile Hessens sind betroffen. Ein Experte warnt.

Kassel - Strahlender Sonnenschein, der Himmel so gut wie wolkenfrei, dazu Temperaturen von knapp 20 Grad: In den vergangenen Tagen durften sich die Menschen in Hessen verbreitet über schönsten Wetter freuen. Gerade nach den trüben Wochen für die allermeisten sicherlich ein Grund zur Freude, wenn der Frühling nun endgültig zu erwachen scheint. Doch die milden Temperaturen bringen jetzt die ersten Gewitter und teils Unwetter nach Deutschland - wovon auch Teile Hessens betroffen sein werden.

Wetter-Warnung: „Alarmstufe Rot“ - Gewitterzellen ziehen Richtung Hessen

„Alarmstufe Rot“ nennt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net das, was weite Teile Deutschlands am Freitag, dem 5. Mai, und am Wochenende erwartet. Besonders im Norden und Nordwesten Deutschland drohen am Freitagnachmittag teils schwere Unwetter, auch der Norden Hessens ist wohl betroffen.

In Teilen Hessens wird mit starken Gewittern gerechnet. © Gottfried Czepluch/Imago

Der Grund: „Diese Schauer und Gewitter kommen kaum von Ort und Stelle“, so Jung. Durch die Wetterlage seien demnach auch vollgelaufene Keller nicht auszuschließen, auch Hagel und Sturm könne auftreten, so Jung, der zu großer Vorsicht warnt.

Wetter-Experte warnt: Hessen erwartet Gewitter mit Starkregen

So müssen sich die Menschen in Hessen auch am Freitag teils auf Gewitter, Starkregen und örtlich auch auf Unwettergefahr einstellen. Der Schwerpunkt der Gewitter liege in der Nordhälfte des Landes, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vereinzelt könnten bis zu 40 Liter pro Stunde auf den Quadratmeter herunterkommen und es könne Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde geben. Schauer, Gewitter und lokal begrenzt Unwetter seien auch am Wochenende möglich.

Und tatsächlich: Schenkt man den Prognosen des Wetter-Portals wetteronline Glauben, erwartet die Menschen in Kassel und der Region ab etwa 16 Uhr eine Gewitterfront, die die Temperaturen auf gerade einmal 13 Grad sinken lässt. Dazu ist mit Sturmböen und Starkregen zu rechnen. Auch im Laufe des anstehenden Wochenendes ist immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen, und das in ganz Hessen. Einzig die Temperaturen bleiben demnach mild, in der Spitze kann mit etwa 18 Grad gerechnet werden. (lso)