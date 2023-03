Winter noch nicht vorbei? Wetterdienst sagt Schnee für die Region voraus

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Teilen Hessens hat es am Montag (6. März) geschneit. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach erwartet auch für die nächsten Tage Schneeregen und Schneefall.

Offenbach – Der Winter ist zurück: In Teilen Hessens rieselten am Montag (6. März) sogar Schneeflocken vom Himmel. Ein Blick auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigt diese Beobachtungen und lässt noch mehr erahnen. Denn für Hessen waren nicht nur für Montag, sondern sind auch für die kommenden Tage Schneeregen und Schneefall vorhergesagt. Betroffen sind Nordhessen, Osthessen, Mittelhessen, das Rhein-Main-Gebiet und die Bergstraße. Kurzum: Es könnte in ganz Hessen schneien. Zuletzt hatte der DWD unter anderem vor Glätte in Hessen gewarnt.

Deutscher Wetterdienst sagt Schneeregen und Schneefall für Hessen vorher

Eine scharfe Luftmassengrenze bestimmt das Wetter bei uns in Deutschland in dieser Woche, wie Meteorologe Dominik Jung erklärt. In Hessen könne es zeitweise kräftig schneien. Kritisch sei der Zeitraum von Dienstagabend (7. März) bis Donnerstagabend (9. März). In diesem Zeitraum schwanke die Schneefallgrenze stark nach oben und unten. „Diese Wetterwoche wird turbulent und regional auch chaotisch werden, besonders auf den Straßen“, so Jung.

Rund um den Großen Feldberg im Taunus (Hochtaunuskreis) hat sich bei Frost Raureif auf den Pflanzen gebildet. © Jan Eifert/Imago

Stellenweise könne über Nacht bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen, in höheren Lagen sogar bis zu 20 Zentimeter. Das Ganze werde maximal bis Freitag halten, dann spüle Regen und milde Luft alles wieder weg. Das Schneefallgebiet liege einmal quer über Deutschland. Die genaue Lage könne aber noch nicht bestimmt werden. Laut Jung kann sich die milde Luft dann ab Freitag weiter nördlich durchsetzen und der Schnee wird wieder wegtauen.

Die Woche werde auch windig sein: Am Freitag (10.) und Samstag (11. März) seien sogar Sturmböen oder schwere Stürme möglich. „Beim Wetter steht uns also eine spannende Wetterwoche bevor“, so Jung. (cas)