Abgestellte Gammel-Limousine sorgt für Verwirrung

Die ruhmvollen Tage sind vorbei: Seit einigen Wochen steht die Limousine auf einer Fläche am Ortsausgang von Nieder-Wöllstadt. Vom Ordnungsamt gibt es jedoch Entwarnung: Von dem Wagen gehen keine Gefahren für die Umwelt aus.

Was hat es mit der Limousine auf sich, die zwischen Nieder-Wöllstadt und Okarben steht? Wurde sie dort entsorgt?

Wöllstadt - Die Reifen sind platt, das Fensterglas auf der Fahrerseite fehlt, die Karosserie rostet. Seit knapp drei Wochen steht eine weiße Stretch-Limousine zwischen Nieder-Wöllstadt und Okarben. Fahrtüchtig sieht sie nicht mehr aus. Ist der Wagen dort "entsorgt" worden? Und wenn ja: Besteht die Gefahr der Umweltverschmutzung, weil Öl oder Benzin ausläuft?

Nein, sagt Gunther Überall vom Wöllstädter Ordnungsamt. Das Auto sei weder auf der Fläche entsorgt worden, noch stelle es eine Gefahr für die Umwelt dar.

Gammel-Limousine: Gemeinde schaltet Polizei ein

Seitdem der Wagen auf der Fläche stehe, seien einige Anfragen bei der Gemeinde eingegangen. Auch bei der WZ-Redaktion hat sich ein Leser wegen der Limousine gemeldet.

Die Fläche jedoch, auf der der Wagen steht, ist ein Privatgrundstück, wie Überall sagt. Dennoch habe sich die Gemeinde um die abgestellte Limousine gekümmert, das Ordnungsamt habe die Polizei eingeschaltet. Die habe festgestellt, dass keine Gefahr für die Umwelt bestehe: "Es läuft kein Öl oder Benzin aus, daher liegt auch keine Straftat vor", sagt Überall.

Inzwischen wisse Überall auch, wer der Eigentümer der Fläche ist und stehe mit diesem in Kontakt. Demnach sei die Limousine nur auf dem Grundstück zwischengelagert, solle aber schon bald von dort abgeholt werden.

