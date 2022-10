Tödlicher Unfall auf der B3 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Erik Scharf

Teilen

Auf der B3 bei Karben ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Auf der B3 bei Karben ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Karben – Auf der B3 zwischen Friedberg und Frankfurt ist es am Dienstag (18. Oktober) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Zwischen Karben-Kloppenheim und Okarben sind laut Polizeiangaben mehrere Autos in einen Unfall verwickelt worden, eine Person ist dabei gestorben. Die Lage sei noch unübersichtlich, ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet, teilte die Polizei mit. (esa)

Mehr Informationen folgen.

Erst im Juli kam es auf der B3 zwischen Friedberg und Frankfurt zu einem schweren Unfall.