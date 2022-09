Großer Polizeieinsatz in Karben: Gebiet weiträumig abgesperrt – eine Festnahme

Von: Erik Scharf

An der Nordumgehung in Karben ist die Abfahrt in Richtung Innenstadt derzeit wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. (Archivfoto) © Holger Pegelow

In Karben läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Ein Gebiet ist weiträumig abgesperrt.

Karben – In Karben (Wetteraukreis) ist es am Freitagmorgen (9. September) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Laut ersten Informationen soll ein Gebiet im Norden der Stadt weiträumig abgesperrt gewesen sein. Unter anderem habe die Polizei die Abfahrt am Kreisverkehr an der Nordumgehung in die Stadt blockiert. Auf der Bahnhofsstraße herrschte laut Augenzeugen Verkehrschaos.

Was war passiert? Gegen halb 11 habe eine Zeugin einen Mann mit einer Schusswaffe gemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei Mittelhessen auf Nachfrage mitteilt. Gegen 12.45 Uhr wurde ein Verdächtiger festgenommen, bei dem eine Pistole gefunden wurde. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (esa/spr)