Fall Ayleen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage – Mord geschah offenbar im Kreis Gießen

Von: Niklas Hecht

Vergangenes Jahr wurde die Leiche von Ayleen (13) an einem See im Wetteraukreis gefunden. Die Staatswanwaltschaft hat nun Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben.

Gießen/Echzell - Im Fall der getöteten 14-jährigen Ayleen, deren Leiche am 4. August vergangenes Jahr am See zwischen Echzell und Reichelsheim im Wetteraukreis gefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Gießen nun Anklage gegen den Tatverdächtigen zum Landgericht Gießen erhoben. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der eingerichteten 30-köpfige Soko „LACUS“ seien demnach abgeschlossen.

Dem 30-jährigen Angeklagten aus dem Lahn-Dill-Kreis wird Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Sich-Verschaffen kinderpornographischer Inhalte vorgeworfen. Im Verurteilungsfall droht ihm neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung.

Der Angeklagte soll die 14-jährige Schülerin am 21. Juli 2022 laut Polizei und Staatsanwaltschaft mit seinem Auto in Gottenheim (Baden-Württemberg) abgeholt haben. Ein neues Detail, das die Staatsanwaltschaft nun veröffentlicht. Der Mord soll bereits im Kreis Gießen passiert sein. Der Tatverdächtige habe Ayleen in eine Waldgemarkung bei Langgöns-Cleeberg (Landkreis Gießen) gebracht. Im Bereich eines Feldweges soll der 30-Jährige das Mädchen dort kurz nach Mitternacht getötet haben. Die Leiche der 14-Jährigen soll der Angeklagte anschließend rund 40 Kilometer vom Ort des Mordes im Teufelssee bei Echzell versenkt haben. (nhe)

Weitere Informationen folgen.