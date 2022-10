Ölfass und Kanister im Bach entsorgt - Polizei ermittelt

Von: Lucas Maier

Ein Fall von Umweltverunreinigung ruft im Taunus die Polizei auf den Plan. Zum Glück kann die Feuerwehr schlimmeres verhindern.

Rosbach – Zwischen Rosbach und Wehrheim im Wetteraukreis entspringt der Fahrenbach. Feuerwehr, Wasserbehörde und Polizei hatten hier zuletzt alle Hände voll zu tun, um größeren Schaden von der Umwelt abzuwenden.

Bislang Unbekannte hatten gefüllte Ölkanister in dem Fluss entsorgt, wie die Polizei mitteilt. Am Donnerstag (29. September) wurde ein städtischer Mitarbeiter auf die Verunreinigung aufmerksam.

Umwelt-Sünder gesucht: Im Taunus wurde ein Fluss mit Öl-Fässern verseucht. (Symbolbild) © YAY Images/IMAGO-Images

Einsatz im Taunus: Ölsperre verhindert schlimmeres

Mit einer Ölsperre verhinderte die Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten des Altöls. Die Rettungskräfte holten mehrere Ölflaschen, -Kanister und ein Fass aus dem Flussbett. Außerdem musste das verseuchte Erdreich abgetragen und anschließend im Sondermüll entsorgt werden, wie die Polizei schreibt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Sondermüll zwischen Samstag (24. September) und Donnerstag (29. September) im Bereich des Wanderparkplatzes „Die Sang“ in den Fluss geworfen wurde. Aufgrund der Menge an Müll nimmt die Polizei an, dass der oder die Täter mit einem Auto oder gar LKW vor Ort gewesen sein müssen. Derzeit wird wegen der illegalen Entsorgung von Abfällen und Gewässerverunreinigung ermittelt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer: 06031/601-0 bei der Polizei in Friedberg zu melden. (Lucas Maier)

