Wetterdienst prüft Verdacht auf Tornado bei Gießen

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Nach dem heftigen Unwetter in Fernwald bei Gießen prüfen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin den Verdacht auf einen Tornado. Dies könne ein paar Tage dauern, sagte der DWD-Tornadoexperte Andreas Friedrich am Montag in Offenbach. Aufgrund der Verwüstung bestehe ein „plausibler Verdacht“. Derzeit würden Schadensbilder und Berichte von Augenzeugen untersucht.

Fernwald/Offenbach - Am Sonntag hatte das Unwetter zahlreiche Einsatzkräfte im Stadtteil Annerod in Atem gehalten. Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt. Verletzte gab es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr aber nicht. dpa