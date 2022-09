Heftige Gewitter rollen auf Südniedersachsen zu: Wetterdienst warnt vor entwurzelten Bäumen

Von: Niklas Hecht

Südniedersachsen könnte ein ungemütliches Wochenende bevorstehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Unwettern. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Südniedersachsen vor starken Unwettern, entwurzelten Bäumen und herabstürzenden Ziegeln.

Niedersachsen - In Südniedersachsen wird es in den kommenden Tagen ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitagnachmittag (9. September) und das Wochenende vor heftigem Gewitter und Starkregen.

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet aus den Niederlanden bringe stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h, örtlichen Blitzschlag und Hagel nach Südniedersachsen. Vor allem Regen hat Tief „Peggy“ reichlich im Gepäck. Einige Modelle sagen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter voraus.

Heftige Unwetter in Südniedersachsen: Regen und Gewitter auch am Samstag und Sonntag

Vereinzelt könne das Gewitter auch Bäume entwurzeln und Dächer beschädigen, so der DWD in einer Mitteilung. Gegen Freitagabend ebbt das Unwetter ab. Aber nur, um am Samstag neuerlich Regen und Gewitter nach Südniedersachsen zu bringen.

Auch für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst Sturmböen, kleinkörnigen Hagel und Starkregen. (Niklas Hecht)