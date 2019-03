Junge Frau tanzt in Disco - Als sich ein Antänzer nähert, wird es wenig später blutig

Eine junge Frau tanzt in einer Disco. Ein Antänzer nähert sich, wenig später spritzt das Blut.

Wetzlar - Eine junge Frau tanzt in der Disco - kurz darauf spritzt Blut! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Wetzlar: Junge Frau tanzt in Disco - kurz darauf spritzt Blut

Sonntagnacht gegen 0.30 Uhr in einer Wetzlarer Disco. Eine junge Frau war auf der Tanzfläche, bewegte sich zur Musik. Ein Mann näherte sich ihr - und zwar "unangemessen", wie es in der Pressemeldung der Polizei Mittelhessen heißt. Dann eskalierte die Situation komplett. Mehrere Männer, darunter der Antänzer, bekamen sich in die Haare. Der Streit verlagerte sich nach draußen, wo es zu einer Massenschlägerei kam. Zeugen berichteten von 20 bis 30 Männern, die sich auf dem Parkplatz der Disco kloppten. Dann floss Blut!

Polizei Wetzlar jagt jetzt den Disco-Messerstecher

Während mehrere Streifen der Polizei Wetzlar losrasten, rammte einer der Schläger einem 30-Jährigen ein Messer in die Schulter. Besonders feige: Der Unbekannte stach von hinten zu, flüchtete dann. Der Getroffene hatte Glück: Offensichtlich verhinderte der Knochen des Schulterblatts, dass die Klinge richtig tief eindringen konnte. Das Opfer wurde vor Ort erstversorgt und kam anschließend in das Krankenhaus Wetzlar. Ein weiterer Mann erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Derweil hatten die Polizisten alle Hände voll zu tun, die hoch aggressiven Betrunkenen auseinander zu halten. Die Beschreibung des Messerstechers von Wetzlar ist dürftig. "Südländisch" habe er ausgesehen, so Zeugen, und eine Baseball-Kappe getragen. Die Kleidung war dunkel. Hinweise bitte unter Telefon (06441) 9180.

Brandheiße News immer bei extratipp.com*

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks