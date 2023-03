Wie war die hessische Wirtschaft im Jahr 2022 ?

Teilen

Eine Frau hält das Bargeld für ihren Einkauf in der Hand bereit. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Über die Entwicklung der hessischen Wirtschaft im Jahr 2022 berichtet das Statistische Landesamt an diesem Donnerstag in Wiesbaden. In den ersten sechs Monaten 2022 hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Hessen preisbereinigt um 3,6 Prozent im Jahresvergleich zugelegt. Zu der Entwicklung trug vor allem das Gastgewerbe, der Bereich Kultur und Veranstaltungen sowie die Luftfahrt bei.

Wiesbaden - Als BIP wird die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Im Jahr 2021 lag das Wirtschaftswachstum in Hessen preisbereinigt bei 3,1 Prozent. dpa