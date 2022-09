Wie wird die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr?

Messen

Die Organisatoren der Frankfurter Buchmesse blicken Richtung Herbst. An diesem Donnerstag (11.00 Uhr) wollen sie einen Ausblick geben auf die Bücherschau, die in diesem Jahr am 18. Oktober eröffnet wird. Gastland ist diesmal Spanien.

Frankfurt/Main - Vor Corona hatten mehr als 300.000 Menschen die Buchmesse besucht, 2020 fand sie pandemiebedingt nur digital statt, 2021 waren erstmal wieder Besucher auf dem Messegelände zugelassen. Gut 70.000 Menschen aus über 100 Ländern zählte die Buchmesse in ihrer Bilanz. Auf dem gesamten Gelände galt 3G (geimpft, genesen oder getestet). Weitere etwa 130.000 Menschen nutzen laut Buchmesse die digitalen Angebote. dpa