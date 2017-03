14-jähriges Mädchen aus Jugendeinrichtung vermisst

Wiesbaden - Bei der Suche nach einem 14 Jahre alten Mädchen braucht die Polizei Hilfe aus der Bevölkerung. Die Jugendliche wird seit dem 13. März vermisst.

Seit Montagnachmittag wird die 14-jährige Ayleen Hafer aus einer Jugendeinrichtung in der Idsteiner Straße in Wiesbaden vermisst. Die Jugendliche verließ das Heim laut Polizei unter einem Vorwand und kehrte bis zum Abend nicht dorthin zurück. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Da sie nicht aus Wiesbaden stammt ist zu vermuten, dass sie sich im Bereich ihrer ehemaligen Wohnanschrift in Hochheim/Massenheim bei Freunden oder Bekannten aufhält.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Figur, kurze, braune Haare und war zuletzt mit einer Jogginghose im Tarndruck, Turnschuhen und einer kurzen, hellen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dr)