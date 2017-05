Motorradfahrer überholt im Stau und stirbt

Wiesbaden - Bei einem Überhohlmanöver stirbt gestern Abend ein 21-jähriger Motorradfahrer. Im Stau überholt er einige Fahrzeuge und fährt auf ein ausscherendes Auto auf.

Beim Überholen mehrerer in einem Stau stehender Fahrzeuge ist ein 21 Jahre alter Motorradfahrer in Wiesbaden ums Leben gekommen. Der Mann prallte am frühen Montagabend mit seiner Maschine gegen einen ausscherenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Der 28-jährige Fahrer des Autos zog sich leichte Verletzungen zu. (dpa)

