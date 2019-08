15-Jährige in Wiesbaden sexuell belästigt  

In Wiesbaden ist eine junge Frau von drei Männern begrapscht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wiesbaden – Sexueller Übergriff in Wiesbaden in Hessen: Am Kochbrunnenplatz in Wiesbaden wurde eine junge Frau am Donnerstagabend (15.08.) gegen 21.10 Uhr sexuell belästigt.

Die 15-Jährige stand zum Tatzeitpunkt unter Alkohol, wie die Polizei mitteilt. Sie erklärte gegenüber den Polizeibeamten, dass sie von drei unbekannten Männern begrapscht worden sei.

Wiesbaden: 15-Jährige sexuell belästigt

Die junge Frau gab an, dass die Täter ca. 20 bis 22 Jahre alt und „nicht deutscher Herkunft“ gewesen seien. Weitere Angaben konnte sie nicht tätigen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

