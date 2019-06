Ehe-Streit eskaliert völlig - Mann verprügelt Frau und zündet Wohnung an

Ehe-Streit eskaliert völlig - am Ende müssen Polizei und Feuerwehr anrücken. (Symbolbild)

In Kastel ist ein Streit unter Eheleuten derart eskaliert, dass am Ende neben der Polizei auch die Feuerwehr anrücken musste.

Wiesbaden - Zunächst soll ein 41-jähriger Mann Teile des Mobiliars der ehelichen Wohnung in der Wiesbadener Straße in Kastel zerstört und seine Frau schließlich auch noch geschlagen haben. Die Frau flüchtete zu Verwandten und alarmierte die Polizei. Derweil soll der alkoholisierte Mann im Schlafzimmer die Matratze in Brand gesetzt und die Wohnung ebenfalls verlassen haben.

Ehestreit: Brandmelder schlagen Alarm

Der Hausmeister und ein anderer Bewohner des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses wurden durch die ausgelösten Brandmelder aufgeschreckt, konnten die Wohnung durch die Rauchentwicklung orten, alarmierten die Feuerwehr und versuchten auch noch das Feuer zu löschen. Beide atmeten hierbei jedoch Rauchgas ein, der Hausmeister wurde daher vorsorglich in eine Klinik eingeliefert, konnte aber bereits am Abend entlassen werden.

Durch die schnelle Reaktion der beiden konnte der Brand durch die Feuerwehr so schnell gelöscht werden, dass in der Wohnung neben der Matratze kein Schaden entstand. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei festgenommen und soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

smr

