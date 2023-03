Wiesbaden: Entgleiste Lok eines Güterzugs sorgt für Vollsperrung

Von: Jacob von Sass

Die Lok eines Gefahrengut-Transports entgleist in Wiesbaden. Dadurch kommt es in der Stadt zu immensen Staus.

Wiesbaden – Am vergangenen Dienstagnachmittag (28. März) entgleiste auf Höhe des Bahnübergangs an der Kasteler Straße in Wiesbaden eine Lok, die einen Güterzug mit Gefahrengut zog. Wegen der Entgleisung kam es laut der Polizei Wiesbaden zu einer Vollsperrung der Kasteler Straße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich.

Gegen 17 Uhr entgleiste die Lok, die mehrere Wagons mit Gefahrengut vom Industriepark Kalle-Albert zum Bahnhof Wiesbaden-Ost bringen sollte. Grund dafür war ein technischer Defekt. Durch die Entgleisung musste der Bahnübergang an der Kasteler Straße durch die Polizei etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die entgleiste Lok dieses Güterzugs sorgte in Wiesbaden für erhebliche Staus. © 5Vision

Entgleiste Lok in Wiesbaden: Es gab keine Verletzten

Die entgleiste Lok musste im Anschluss von den Wagons getrennt werden. Diese wurden dann zurück auf das Firmengelände im Industriepark Kalle-Albert geschoben. Die Güterlok blieb auf einem Gleis im Bahnhof Wiesbaden-Ost zurück. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch die Vollsperrung der Kasteler Straße wurde danach von der Polizei aufgehoben. (dpa/Jakob von Sass)

