Ermittler des BKA zerschlagen größten Online-Drogenshop Deutschlands

Die Polizei hat einen den größten Online-Drogenshop Deutschlands ausgeschaltet. Ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität im Land.

Wiesbaden - Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Deutschland gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurde der deutschlandweit größte Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung "Chemical Revolution" nach monatelangen Ermittlungen abgeschaltet.

Mutmaßliche Verantwortliche des Drogen-Onlineshops festgenommen – Hauptverdächtiger aus dem Landkreis München

Elf mutmaßliche Verantwortliche der Plattform seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden.

Als Hauptverdächtiger gilt nach Angaben der Ermittler ein 26 Jahre alter Mann, der den Drogen-Onlineshop im September 2017 aufgebaut und anschließend mit weiteren Tatverdächtigen gemeinsam betrieben haben soll. Der Mann stamme aus dem Landkreis München.

