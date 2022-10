Exotische Schlange auf Steg gefunden: Polizei muss schnell handeln

Von: Sebastian Richter

Teilen

An einem Bootsteg in Wiesbaden wird eine exotische Schlange gefunden. Die Polizei rückt an – und muss selbst tätig werden.

Wiesbaden – Aufregung an einer Bootswerft in der Landeshauptstadt: Der Betreiber der Werft entdeckte am Mittwoch (19. Oktober) gegen 14.35 Uhr auf einem der Stege eine Schlange. Sofort alarmierte er die Polizei, eine Streife der Wasserschutzstation Wiesbaden machte sich auf den Weg zum Fundort.

„Die Streife staunte nicht schlecht, als sie das Reptil vorfand“, heißt es in einem Bericht der Polizei. Das Tier genoss offenbar die letzten Sonnenstrahlen des milden Oktobertages und hatte es sich dafür auf den Holzplanken gemütlich gemacht. Nach kurzer Recherche war klar: Es muss sich um eine Königspython handeln, eine expotische, aber ungiftige Schlangenart.

Ein Polizist schnappt sich mit Stock und Eimer bewaffnet die Königspython. © Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbaden: Fluchtversuch der Schlange durch Polizei verhindert

Doch die Schlange fühlte sich offenbar durch das Polizeiaufgebot beim Entspannen gestört und versuchte zu fliehen, wie die Polizei berichtet. Die ebenfalls verständigte Tierrettung war noch nicht eingetroffen – also musste die Polizei selbst handeln, bevor die Schlange wieder verschwand. „Bewaffnet mit Eimer, Handschuhen und Schlagstock konnte die Flucht der Schlange vereitelt und diese der Tierrettung übergeben werden“, schreibt die Polizei.

Woher die Schlange stammt ist noch unklar. Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Appell der Polizei dazu: „Sollten Sie mit der Haltung Ihres Tieres überfordert sein, wenden Sie sich bitte an qualifizierte Institutionen in Ihrer Nähe. Dieser Aufwand sollte Ihnen Ihr geliebtes Haustier wert sein.“ (spr)

Auf der anderen Rheinseite sorgte im vergangenen Jahr ein „Schlangenmann“ für Aufregung. Der 39-Jährige aus Wiesbaden trug mehrmals Würgeschlangen durch Mainz.