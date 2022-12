Frau klaut das Auto ihres Ex-Partners - und begeht damit betrunken ein halbes Dutzend Straftaten

Von: Niklas Hecht

Diese Trennung ist wohl nicht so gut gelaufen: In Wiesbaden fährt eine Frau betrunken mit dem Mercedes ihres Ex-Partners umher. Einen Führerschein besitzt sie nicht.

Wiesbaden - Es gibt Paare, die schaffen es, nach einer Trennung Freunde zu bleiben. Es gibt Paare, die froh sind, einander nach der Trennung nicht mehr sehen zu müssen. Und dann gibt es Paare, bei denen einer der beiden ehemaligen Partner das Auto seines Ex-Partners klaut und damit betrunken fast ein halbes Dutzend Straftaten begeht. So geschehen am Mittwoch (14. Dezember) in Wiesbaden. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich eine 35-jährige Wiesbadenerin unberechtigterweise Zugang zum Mercedes ihres Ex-Partners und fuhr mit diesem trotz der Tatsache, dass sie keinen Führerschein besitzt, davon.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Bergius-Straße kollidierte sie dann gegen 16 Uhr beim Ausparken mit einem anderen Pkw. Statt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete sie von der Unfallstelle. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, welche zwischenzeitlich ebenfalls von dem Ex-Partner darüber informiert worden war, dass die 35-jährige Wiesbadenerin den Pkw unberechtigterweise nutzte. Während einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung fiel der Mercedes einer Streife auf. Nach mehreren erfolglosen Versuchen der Polizei, die Frau durch Anhaltesignale zu stoppen, kam sie schließlich in der Nähe des Hauptbahnhofes an einer roten Ampel zum Stehen.

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © dpa/(Symbolbild)

Wiesbaden: Frau klaut das Auto ihres Ex-Partners und gefährdet eine Polizistin

Davor war es durch die 35-jährige Autodiebin noch zu einer „Gefährdung einer eingesetzten Beamtin gekommen“, wie die Polizei schreibt. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte einen starken Alkoholgeruch bei ihr fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen vorläufigen Wert von über 3,0 Promille. Die Wiesbadenerin wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. (nhe)

