Kehrmaschine stört Betrunkenen - dann tickt er völlig aus

Ein betrunkener Mann fühlt sich in seiner Ruhe gestört und dreht durch. Es folgen nicht nur Beleidigungen. Auch die Polizei bekommt einiges ab.

Wiesbaden - Es müssen sich am Dienstagmorgen in Wiesbaden Szenen wie aus einem schlechten Film abgespielt haben. Die städtische Kehrmaschine war mal wieder unterwegs, das störte einen Betrunkenen. Die Polizei musste den Mann am Ende festnehmen.

Betrunkener fühlt sich am Morgen von Kehrmaschine gestört und rastet aus

Was war passiert? Frei nach dem Motto "die einen wollen's sauber; die anderen wollen's ruhig" ist in Wiesbaden ein 48-Jähriger völlig ausgerastet. Der betrunkene Mann fühlte sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr von einer städtischen Kehrmaschine in seiner Ruhe gestört. Schnell machte er den "Störenfried" ausfindig: Den Fahrer der Kehrmaschine. Dieser hatte sein Gefährt kurz verlassen, um sich in einer Bäckerei Frühstück zu besorgen. Der betrunkene 48-Jährige ging nach Zeugenangaben unvermittelt auf den Fahrer zu und fing an ihn zu beleidigen und körperlich zu bedrängen.

Verbalattacken auch gegen Polizisten

Daraufhin verlagerte sich der Streit auf die Straße. Dort soll der Betrunkene den städtischen Mitarbeiter auch geschlagen haben. Und es wurde noch schlimmer: Selbst die gerufene Streife wurde letztendlich Opfer von Verbalattacken. Daraufhin wurde er von der Polizei des Platzes verwiesen. Doch nach nur drei Minuten tauchte der Mann wieder auf und schimpfte weiter aggressiv auf die Beamten ein. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, widersetzte er sich zunächst, bekam aber am Ende doch die Handschellen angebracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 48-Jährige dann auf Anordnung einer Richterin bis zum Nachmittag in das Polizeigewahrsam eingeliefert. (red)

