Schockierende Bilder von Ekel-Restaurants in Hessen - Gaststättenverband kritisiert das Vorgehen 

Um Verbraucher zukünftig besser zu schützen, hat das Land Hessen eine neue Gesetzesgrundlage zur Veröffentlichung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht geschaffen. Kritik kommt vom Gaststättenverband.

Update, 19. April, 10.11 Uhr:

Die Veröffentlichung von Hygienemängeln in hessischen Restaurants, Gaststätten und Cafés auf einer Internet-Plattform des Landes stößt auf Kritik. Sowohl dem Gaststättenverband Dehoga als auch Verbraucherschützern sind die veröffentlichten Informationen nicht aussagekräftig genug. Die Verbraucherzentrale Hessen etwa monierte: "Es wird immer nur die gleiche Formulierung genutzt, dabei möchte der Verbraucher doch wissen, was genau bemängelt wurde."

Seit dieser Woche werden im Internet die Namen von Betrieben bekanntgegeben, bei denen Lebensmittelkontrolleure erhebliche Mängel gefunden haben. Erste Einträge sind bereits zu finden.

Erstmeldung, 15. April, 7:11 Uhr: Wiesbaden - Das Land Hessen veröffentlicht fortan im Internet gravierende Hygienemängel in Restaurants, Cafés und Gaststätten. Das teilte das Verbraucherschutzministerium am Sonntag mit. Die entsprechende Gesetzesgrundlage zur Veröffentlichung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht sei am Freitag vom Bundesrat verabschiedet worden, hieß es. Die Informationen sollen demnach "ab sofort" auf der Seite "VerbraucherFenster Hessen" erscheinen.

Gravierende Hygienemängel im Internet

"Damit sorgen wir für Transparenz und mehr Verbraucherschutz. Außerdem bietet dies Restaurants einen Anreiz, sich zu verbessern", teilte Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden mit. Auf der Plattform sollen neben den entdeckten Hygienemängeln auch Verstöße gegen das Lebensmittelrecht veröffentlicht werden, beispielsweise wenn Grenzwerte oder Höchstgehalte überschritten werden.

Internetseite zu Verstößen gegen das Lebensmittelrecht

Indes sollen nur erhebliche Mängel bekannt gegeben werden, bei denen ein Bußgeld von mindestens 350 Euro zu erwarten ist. Dabei würden die Namen der Unternehmen - wie vom Gesetzgeber vorgesehen - genannt. Die Daten sollen nach sechs Monaten wieder gelöscht werden.

