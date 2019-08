Tödliche Messerattacke: Zwei Männer sterben

Tödliche Messerattacke in Wiesbaden: Zwei Männer sterben nach einer Auseinandersetzung.

Wiesbaden - In Wiesbaden hat es am Mittwochabend eine Messerstecherei in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Zentrums gegeben. In deren Folgen starben nach übereinstimmenden Medienberichten zwei Männer.

Nachbarn hatten Hilfeschreie gehört und den Notruf alarmiert. Die Feuerwehr brach daraufhin die Tür auf und fand einen der Männer tot in der Wohnung.

Tödliche Messerattacke in Wiesbaden: Hintergründe unklar

Der zweite Mann starb später an den Folgen der Stichverletzung im Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich im Laufe des Tages äußern. (chw)

Lesen Sie auch bei fnp.de*:

18-Jährige stirbt nach Messerstichen in Brust - Festnahme in Frankfurt

In Halle stirbt eine 18-Jährige nach einer Messerattacke. Der mutmaßliche Täter flüchtet. Wenige Stunden später können die Beamten einen Fahndungserfolg verzeichnen.

Streit um Frau eskaliert: Mann (24) muss notoperiert werden

Messerattacke in Elz: Ein Streit um eine Frau eskaliert. Daraufhin muss ein Mann (24) notoperiert werden.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.