Vermisst! Wo ist Benedict? Bitte sofort die Polizei rufen

Vermisst: Der 32-jährige Benedict ist in Mainz-Kastel verschwunden. Wer ihn sieht, soll bitte sofort die Polizei rufen.

Update, 15. Juli, 13.30 Uhr: Der Vermisstenfall Benedict ist immer noch nicht geklärt. Auf der Seite der Polizei Hessen ist der Fahndungsaufruf weiter aktiv.

Benedict vermisst: Polizei steht vor Rätsel

Update, 12. Juli, 11:10: Die Polizei hat keinerlei Hinweise oder Anhaltspunkte, wo Benedict sein könnte. Sie werden die Suche aber fortsetzen, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Erstmeldung vom 10. Juli 2019, 18:50: Wiesbaden/Mainz-Kastel - Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist der 32 Jahre alte Benedict Tobias Knoll verschwunden. Laut einer Polizeimeldung befindet er sich vermutlich in hilfloser Lage und ist wegen einer vermuteten Erkrankung auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Wiesbaden: Vermisst! Wo ist Benedict Knoll?

Als letzten bekannten Aufenthaltsort gab die Polizei an, dass er sich am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr in Mainz-Kastel aufgehalten haben soll. Der Vermisste ist schlank und etwa 170 cm groß. Er hat dunkelbraune Haare, ein Piercing an der Unterlippe und trägt am linken Unterarm eine Tätowierung. Zuletzt war er mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "crazy garage" und einem aufgedruckten Affen bekleidet. Außerdem trug er blaue Jeans mit Flicken und eine schwarze Lederjacke. Er soll einen auffälligen, neon-grünen Rucksack mit sich führen.

Wer Benedict sieht, soll bitte sofort die Polizei rufen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Benedict Tobias Knoll nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345 3333 oder jede andere Polizeistelle an. red

