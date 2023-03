Wiesbaden kämpft sich zurück und verliert trotzdem

Markus Kauczinski steht vor Beginn eines Spiels im Stadion. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Trotz einer Aufholjagd hat der SV Wehen Wiesbaden im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kämpfte sich am Mittwoch bei der 2:4 (0:0)-Niederlage beim SC Freiburg II nach einem 0:2 zwar zurück, musste dann aber zwei Gegentore in der Nachspielzeit hinnehmen. Mit 47 Punkten fielen die Wiesbadener auf den sechsten Platz zurück.

Wiesbaden - Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lars Kehl die Bundesliga-Reserve in Führung (55.). Eine Viertelstunde später erhöhte Julian Stark, ehe Wiesbaden durch Robin Heußer (72.) und Benedict Hollerbach (89./Elfmeter) der Ausgleich gelang. Der Kampfgeist der Gäste wurde jedoch nicht belohnt, weil der Sport-Club sich noch einmal berappelte. Mika Baur und Julian Guttau trafen nach Ablauf der regulären Spielzeit. dpa