Polizei nimmt Trickbetrüger fest

Frankfurt/Wiesbaden - Polizisten aus Frankfurt haben am Dienstag, 5. Februar, zwei mutmaßliche Trickbetrüger in der Wiesbadener Innenstadt festgenommen.

Ermittlungen führten die Beamten in die Wiesbadener Innenstadt. Dort waren eine 44-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann unterwegs. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass es sich um Betrüger handeln könnte. Während der Mann das Fahrzeug parkte und sich im Hintergrund hielt, suchte die Frau in der Wiesbadener Innenstadt innerhalb kürzester Zeit 17 Lokalitäten auf.

In drei Fällen, in der Kirchgasse und Bleichstraße, hatten sie Erfolg: Die 44-jährige mutmaßliche Betrügerin gab jeweils vor, einen sehr günstigen Gegenstand kaufen zu wollen. Dazu nahm sie jeweils einen 50 Euro-Schein aus ihrem Portemonnaie. Während des vermeintlichen Bezahlvorgangs verwickelte sie den jeweiligen Kassierer in ein Gespräch, faltete den Schein währenddessen klein zusammen und versteckte ihn in ihrer Hand. Die Verkäufer gingen jeweils davon aus, die 50 Euro bereits erhalten zu haben und händigten daraufhin das Wechselgeld aus. Anschließend verließ die Tatverdächtige jeweils zügig das Geschäft.

Die Polizisten nahmen das mutmaßliche Betrüger-Paar fest. Sie wurden in Haftzellen gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa