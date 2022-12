Zwei Männer von Regionalbahn erfasst und getötet

Von: Sebastian Richter

In Wiesbaden sterben zwei Männer bei einem Zugunfall. Es ist nicht das erste Mal, dass es an dieser Stelle zu einem tödlichen Unfall kommt.

Wiesbaden – Tragischer Unfall in Wiesbaden: Zwei Männer sind am Freitagabend (16. Dezember) von einem Zug überfahren und getötet worden. Eine Regionalbahn der Linie 75 hatte die beiden erfasst, wie die Polizei in Wiesbaden berichtet. Sie wollten wohl die Gleise überqueren und übersahen dabei den herannahenden Zug.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.05 Uhr zwischen den Stadtteilen Wiesbaden-Biebrich und Mainz-Kastel. Bei den Unfallopfern handelt es sich um einen 40-Jährigen aus Wiesbaden und einen 31-Jährigen ohne Wohnsitz. Die Fahrgäste in der Regionalbahn 75 bleiben unverletzt.

Gemeldet wurde der Unfall von der Lokführerin. Sie habe „das Gefühl gehabt, mit der Bahn etwas überfahren zu haben“, schreibt der hr. Anschließend fanden die Rettungskräfte die beiden Männer, konnten aber nichts mehr für sie tun. Die Lokführerin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Tödlicher Unfall mit einer Regionalbahn in Wiesbaden. (Symbolfoto) © Imago/Arnulf Hettrich

Tödliches Zugunglück in Wiesbaden: Am Unfallort sterben nicht zum ersten Mal Menschen

In der Nähe des Unfallortes gibt es einen Trampelpfad, der häufiger zum Überqueren der Gleise verwendet wird, so ein Polizeisprecher. Es sei nicht das erste Mal, dass sich an dieser Stelle ein tödlicher Unfall ereignet habe. Der regionale Verkehrsdienst habe die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 345-0 zu melden.

Nach dem Unfall wurde die Bahnstrecke zwischen Mainz-Kastel und dem Bahnhof Wiesbaden-Ost für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen, hauptsächlich auf den Linien S1 und S8.

Nach einem Konzert der „Böhse Onkelz“ wurden im Juli in Frankfurt zwei Männer von einem Zug erfasst und getötet. Chaotische Szenen bei dem Auftritt der Band gingen dem Unfall voraus. (spr)