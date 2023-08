Sexuelle Belästigung innerhalb der Polizei: Studie zeigt neue Ergebnisse

Von: Josefin Schröder

Eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation zeigt, dass es sexuelle Belästigung auch innerhalb der Polizei gibt.

Frankfurt/Wiesbaden – Laut den jüngst veröffentlichten Studienergebnissen des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart, halten Mitarbeitende des Bundeskriminalamtes (BKA) ein Fünftel ihrer Kolleg:innen für sexistisch. Darüber hinaus schreiben sie ihnen auch rassistische Ansichten zu.



Am Fragebogen der Online-Befragung nahmen 1.843 von insgesamt 8.121 BKA-Beschäftigte teil, darunter auch Mitarbeitende des BKA-Hauptsitzes in Wiesbaden. Ein Zehntel gab an, bei der Arbeit bereits irgendwann einmal sexuelle Belästigung seitens Kolleg:innen erlebt zu haben. Sexistische Witze, Kommentare über das Äußere, aber auch „unerwünschte Versuche, eine romantische oder sexuelle Beziehung zu einer Person aufzubauen“ zählten laut Studiendesign dazu.

Bundeskriminalamt: Polizist:innen erleben untereinander Sexismus

Immer wieder werden Stimmen gegen Sexismus innerhalb polizeilicher Strukturen laut, wie auch auf dieser Demo vor dem Erfurter Landgericht im Jahr 2020. Eine Studie liefert dazu nun neue Ergebnisse. © Martin Schutt/dpa

Ein weiteres Ergebnis der Analyse: Mitarbeitenden des BKA, die an den Standorten Wiesbaden, Berlin und Meckenheim (bei Bonn) arbeiten, gaben an, einen unzureichend erfüllten Anspruch an ihre Arbeit zu haben. Unterforderung im Job sei – besonders bei jüngeren Beschäftigten – ein weit verbreitetes Gefühl beim BKA, lautet ein Fazit der Studie. Das würde sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit auswirken.

Das BKA ist dem Bundesinnenministerium untergeordnet, es gibt mehr als 70 verschiedene Berufsfelder und einen Männeranteil von rund 60 Prozent. BKA-Präsident Holger Münch sieht in den Studienergebnissen „wertvolle Antworten“. Sie dienten als „Grundlage für die Entwicklung praktischer Maßnahmen zur Stärkung unseres Miteinanders“. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen, ist nicht bekannt. (jos/dpa)

