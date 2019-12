Wiesbadener AWO-Chef tritt ab

Awo in Frankfurt

Die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt verfügt nach eigenen Angaben über 3140 Mitglieder. Insgesamt 1105 Beschäftigte arbeiten in Altenheimen, Kitas, Jugendhäusern und anderen Einrichtungen in Frankfurt. Die AWO betreibt auch eine „Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen“. Vorstandschef in Frankfurt ist Jürgen Richter, als AWO-Vorsitzender arbeitet der Rechtsanwalt Ansgar Dittmar.