Schock bei Treibjagd: Hunde finden Leiche im Wald 

Schock bei einer Jagd in Wiesbaden: Hunde finden eine Leiche im Wald. Identität des Menschen ist völlig unklar - und das hat einen Grund.

Update vom Montag, 25.11.2019, 14.48 Uhr: Die Polizei in Wiesbaden hat auf Anfrage neue Details zu dem Leichenfund im Gebiet Kellerskopf in Naurod bekannt gegeben. Dort ist eine Jagdgesellschaft bei einer Treibjagd auf eine Leiche im Wald gestoßen.

Laut einem Polizeisprecher müssen die sterblichen Überreste des unbekannten Menschen schon mindestens länger als 2 Jahre dort gelegen haben. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wiesbaden: Hunde finden Leiche im Wald - Polizei will DNA-Probe nehmen

Bis erste Obduktionsergebnisse vorliegen, könne es noch bis zu einer Woche dauern. Es würden jetzt alte Vermisstenlisten durchgegangen und versucht, die Identität der oder des Toten mit einer DNA-Probe zu klären. Der Hund eines Jägers war am Samstag, 23.11.2019, auf die Leiche gestoßen.

Erstmeldung vom Montag, 25.11.2019, 13.36 Uhr: Wiesbaden - Einen grausigen Fund machten Jagdhunde am Samstag (23.11.2019) in einem Waldstück in Wiesbaden. Die Tiere entdeckten einen toten Menschen. Die Entdeckung war reiner Zufall. Jetzt rätselt die Polizei, um wen es sich bei der Leiche handelt.

Es war Samstagmorgen gegen 10 Uhr, als die Hunde einer Jagdgesellschaft einen toten Menschenkörper in einem Wald am Kellerskopf in der Nähe von Naurod, einem Vorort von Wiesbaden, aufspürten. Natürlich informierten die geschockten Jäger sofort die Polizei.

Wiesbaden: Leiche in Wiesbaden gefunden - Identität unklar

Wie die Polizei Westhessen aus Nachfrage mitteilt, muss der Menschen schon längere Zeit tot sein. So seit die Leiche schon stark skelettiert sein. Weder über das Geschlecht noch der Identität könne man deshalb aktuell Angaben machen. Nun soll eine Obduktion und eine forensische Untersuchung Klarheit bringen. Die Kripo Wiesbaden ermittelt nun in dem Fall.

Toter im Wald bei Wiesbaden entdeckt: Identität noch unklar

