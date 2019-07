Wiesbadener entdeckt bei Gartenarbeiten Goldschatz

Ein 53-jähriger Mann stößt bei Gartenarbeiten auf einen bereits stark verrotteten Samtbeutel. Der Inhalt lässt ihn staunend zurück.

Wiesbaden - Der Mann hatte den Samtbeutel in seinem Garten in der Klarenthaler Straße ausgegraben und in dem Beutel und dem umliegenden Erdreich diverse Schmuckstücke aus Gold gefunden.

Den Garten hat der 53-Jährige erst vor wenigen Monaten als Pächter übernommen. Daher konnte er sich die Herkunft des Schmuckes nicht erklären und informierte die Polizei.

Ob die Schmuckstücke aus einer Straftat oder von einem der vorherigen Nutzer der Gartenparzelle stammen, ermitteln nun die Beamten des 3. Polizeirevieres.

tom

