Wind bei Gießen deckt Dächer ab: DWD vermutet Tornado

Die von der Feuerwehr Fernwald-Annerod zur VErfügung gestellte Aufnahme zeigt ein beschädigtes Dach in der Gemeinde Fernwald im mittelhessischen Landkreis Gießen. © Feuerwehr Fernwald-Annerod/dpa

Vermutlich ein Tornado hat zahlreiche Einsatzkräfte im hessischen Annerod in der Nähe von Gießen auf Trab gehalten. Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt, Verletzte gab es aber nicht, wie die örtliche Feuerwehr am Abend mitteilte. Insgesamt 14 Mal mussten die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag deswegen ausrücken.

Annerod - Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte: „Es besteht ein starker Verdacht auf einen Tornado.“ Man werde das noch weiter überprüfen, hieß es. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach zunächst von einer „Windhose“. dpa