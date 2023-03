Wind und Regen sorgen für ungemütliche Tage in Hessen

Wetter

+ © Marijan Murat/dpa/Symbolbild Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Tief im Nordatlantik sorgt auch in Hessen für wechselhaftes Wetter. Bereits am Donnerstag soll es immer wieder zu Schauern kommen, gab ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bekannt. Dazu gibt es Windböen im Flachland und stürmische Böen im Bergland. Die Höchsttemperaturen betragen zwischen 13 und 17 Grad sowie im Bergland ungefähr 9 Grad, erläuterte der DWD-Wetterexperte.

Offenbach - In der Nacht zum Freitag zieht über Hessen noch mehr Regen auf, der am Nachmittag in Schauer übergehen soll. Es kommt abermals zu Windböen im Tiefland und stürmischen Böen im Bergland. Die Temperaturen liegen unverändert bei höchstens 13 bis 17 Grad. Am Samstag kann es laut dem Meteorologen weiterhin gebietsweise Schauer geben. Der Wind frischt zu stürmischen Böen im Tiefland sowie Sturmböen im Bergland auf. Die Temperaturen sinken unterdessen auf maximal 9 bis 14 Grad und im Bergland auf maximal 8 bis 10 Grad, so der Meteorologe. dpa