Windig, nass und mild geht das Jahr 2023 in die zweite Woche

Passanten gehen über einen Wochenmarkt in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Grau, regnerisch und windig beginnt die Woche in Hessen. Stürmisches Wetter mit teils kräftigen Regenschauern und auch Graupel sagen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach voraus. Die Temperaturen bleiben für den Winter sehr mild und steigen auf bis zu neun Grad. Mit kräftigem Wind, in den Höhen auch stürmischen Böen muss gerechnet werden.

Offenbach - Schnee gibt es nur im höheren Bergland. In der Nacht zum Dienstag kann es auf den Straßen auch glatt werden. Die Sonne macht sich rar. dpa