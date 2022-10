Windiges und regnerisches Wetter in Hessen

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

In Hessen wird am Wochenende windiges und regnerisches Wetter erwartet. Am Samstag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit teils kräftigen Schauern und im Bergland auch mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen höchstens 12 bis 16 Grad, in Hochlagen liegen die Werte um 10 Grad.

Offenbach - Am Sonntag wird es in Hessen nach der DWD-Vorhersage wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperatur liegen zwischen 14 und 17 Grad, auf der Wasserkuppe werden Werte bis 10 Grad erreicht. dpa