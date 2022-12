Glätte und Eisregen in Hessen: Busunfall mit zwölf Verletzten - Ausfälle am Flughafen Frankfurt und im ÖPNV

Von: Caspar Felix Hoffmann, Florian Dörr, Frank Mahn, Sophia Lother

Spiegelglatte Straßen und Bürgersteige in Hessen: Eisregen am Montagmorgen sorgt für deutliche Einschränkungen und Behinderungen. Es gab bereits schwere Unfälle.

+++ 9.41 Uhr: Glatte Straßen und Eisregen in Hessen sorgen am Montagmorgen und -vormittag (19. Dezember) auch für massive Einschränkungen im ÖPNV. So heißt es etwa beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV): „Durch Glatteis kommt es im Gebiet des RMV zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Besonders betroffen ist der Busverkehr. Es ist grundsätzlich mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.“

Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kommt es aufgrund der Glatteis-Lage in Frankfurt auch zu deutlichen Einschränkungen etwa im U-Bahn-Verkehr. Demnach gibt es Probleme auf den Linien U4, U5, U6, U7 und allen Straßenbahnen. Auch auf den Linien U1, U2, U3, U8 und U9 ist mit Fahrtausfällen, längeren Reisezeiten, Streckenunterbrechungen sowie Ersatzverkehr zu rechnen. „Zurzeit gibt es bei der U-Bahn keine Fahrten zwischen Ginnheim, Riedberg, Oberursel Hohemark, Bad Homburg-Gonzenheim und Heddernheim. Zwischen Heddernheim und Dornbusch gibt es Schienenersatzverkehr, zwischen Dornbusch und Südbahnhof verkehren vereinzelte Züge. Auf den anderen U-Bahn-Linien kann es zu Verspätungen kommen“, teilt das Unternehmen mit.

Im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsbundes (NVV) wurde der Busverkehr aufgrund von vereisten Straßen eingestellt. Besonders das Stadtgebiet Kassel mit den angrenzenden Gemeinden sowie der Landkreis Waldeck-Frankenberg seien von den Fahrtausfällen betroffen, wie der NVV auf seiner Website mitteilte.

Zwölf Personen wurden bei dem Busunfall im Kreis Offenbach verletzt. © Mahn

+++ 9.26 Uhr: Auf spiegelglatter Fahrbahn ist heute um kurz vor 7 ein Linienbus in Dreieich-Offenthal (Kreis Offenbach) ins Rutschen gekommen und gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum geprallt. Zwölf Passagiere wurden in Krankenhäuser gebracht, lebensbedrohlich Verletzte waren nicht darunter. „Aber die Leute wurden im Bus ganz schön durcheinandergeschüttelt“, sagte ein Notarzt. Mehrere Insassen zogen sich Platzwunden zu.

Der Unfall ereignete sich in der Borngartenstraße in Dreieich, die leicht abschüssig ist. Auch die Feuerwehren hatte Mühe, mit ihren Fahrzeugen bei dem Glatteis die Einsatzstelle zu erreichen. Glücklicherweise war gerade ein Streufahrzeug der Stadt in Offenthal, das die Lage entschärfte. Im Betreuungsbus der Feuerwehr Rödermark wurden die Passagiere versorgt.

Glatteis-Gefahr in Hessen: Flüge am Flughafen Frankfurt fallen aus

+++ 08.24 Uhr: Glatteis hat am Montagmorgen auch die Abläufe an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt aus dem Takt gebracht. Angesichts der Witterungsbedingungen komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen, teilte der Airport mit.

Update vom Montag, 19. Dezember, 06.33 Uhr: Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DWD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben.

+++ 22.22 Uhr: An vielen Schulen in Hessen wird es aufgrund der Glätte-Gefahr am Montag (19. Dezember) keinen Präsenzunterricht geben. Viele Städte und Kreise haben diesen aufgehoben, doch in den meisten Fällen bleibt es den Schulen überlassen, wie sie den Unterricht regeln werden. Das bedeutet, nicht in jeder Schule muss auch tatsächlich der Präsenzunterricht aufgehoben sein. Laut Hessenschau.de, sowie anhand der Veröffentlichung einzelner Schulen sind Bildungseinrichtungen in folgenden hessischen Städten und Kreisen betroffen:

Kreis und Stadt Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Hochtaunuskreis

Kreis Kassel

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Vogelsbergkreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Werra-Meißner-Kreis

Wetteraukreis

Weitere Schulausfälle können kurzfristig bekannt gemacht werden. Genauere Informationen geben die Kreise und Städte sowie die jeweiligen Schulen bekannt.

Glatteis-Gefahr in Hessen: Präsenzpflicht an mehreren Schulen aufgehoben

+++ 22.05 Uhr: Auch in Gießen wird die Präsenzpflicht an Schulen aufgrund der Glätte-Gefahr in Hessen ausgesetzt. Darauf haben sich das Staatliche Schulamt sowie die beiden Schulträger Landkreis und Stadt Gießen verständigt. Falls aufgrund des Glatteises kein sicherer Weg zur Schule möglich ist, können Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben. Die Schulen bleiben jedoch grundsätzlich geöffnet. Weitere Informationen und Besonderheiten zum Schulbetrieb morgen werden über die Schulen kommuniziert. Es ist außerdem mit Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr zu rechnen.

Glatteis sorgt für Schulausfälle in Hessen. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Update vom Sonntag, 18. Dezember, 20.15 Uhr: Die Kreisverwaltung des Werra-Meißner-Kreises hat am Abend die Empfehlung ausgesprochen, den Präsenzunterricht an den Schulen am Montag (19. Dezember) auszusetzen. Dies hat die Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Die Entscheidung darüber träfen jedoch die Schulen.

Zwei hessische Landkreise setzen Präsenzunterricht aus

Erstmeldung vom Sonntag, 18. Dezember, 18.45 Uhr: Frankfurt – Nach einer eiskalten Nacht haben viele Hessen den Sonntag (18. Dezember) bei ruhigem Winterwetter genießen können. In der Nacht auf Sonntag sank das Thermometer in Nord- und Osthessen auf bis zu minus 14,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) indes mitteilte. Die kältesten gemessenen Orte waren demnach Fulda-Horas und Burgwald-Bottendorf (Kreis Waldeck-Frankenberg).

Mit der ruhigen Wetterlage ist am Montag (19. Dezember) jedoch Schluss: In der zweiten Nachthälfte setzen dem DWD zufolge gefrierender Regen ein. Die Nässe kann auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glatteisgefahr sorgen.

Aufgrund des vorhergesagten Glatteises setzen der Lahn-Dill-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg den Präsenzunterricht an den Schulen am Montag (19. Dezember) aus. Dort, wo die Schulen gefahrlos erreichbar seien, werde zwar eine Notbetreuung sichergestellt, teilten die Kreise mit. Ansonsten böten die Schulen auch Distanzunterricht an. (cas)