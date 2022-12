Glatteis-Gefahr in Hessen: Präsenzpflicht an vielen Schulen aufgehoben

Schule

Meteorologen erwarten erhebliche Glatteisgefahr auf Hessens Straßen. Zwei Kreise setzen daher den Präsenzunterricht an Schulen aus. Weitere Schulen könnten folgen.

Update vom Montag, 19. Dezember, 06.33 Uhr: Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DWD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben.

+++ 22.22 Uhr: An vielen Schulen in Hessen wird es aufgrund der Glätte-Gefahr am Montag (19. Dezember) keinen Präsenzunterricht geben. Viele Städte und Kreise haben diesen aufgehoben, doch in den meisten Fällen bleibt es den Schulen überlassen, wie sie den Unterricht regeln werden. Das bedeutet, nicht in jeder Schule muss auch tatsächlich der Präsenzunterricht aufgehoben sein. Laut Hessenschau.de, sowie anhand der Veröffentlichung einzelner Schulen sind Bildungseinrichtungen in folgenden hessischen Städten und Kreisen betroffen:

Kreis und Stadt Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Hochtaunuskreis

Kreis Kassel

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Vogelsbergkreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Werra-Meißner-Kreis

Wetteraukreis

Weitere Schulausfälle können kurzfristig bekannt gemacht werden. Genauere Informationen geben die Kreise und Städte sowie die jeweiligen Schulen bekannt.

Glatteis-Gefahr in Hessen: Präsenzpflicht an mehreren Schulen aufgehoben

+++ 22.05 Uhr: Auch in Gießen wird die Präsenzpflicht an Schulen aufgrund der Glätte-Gefahr in Hessen ausgesetzt. Darauf haben sich das Staatliche Schulamt sowie die beiden Schulträger Landkreis und Stadt Gießen verständigt. Falls aufgrund des Glatteises kein sicherer Weg zur Schule möglich ist, können Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben. Die Schulen bleiben jedoch grundsätzlich geöffnet. Weitere Informationen und Besonderheiten zum Schulbetrieb morgen werden über die Schulen kommuniziert. Es ist außerdem mit Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr zu rechnen.

+ Glatteis sorgt für Schulausfälle in Hessen. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Update vom Sonntag, 18. Dezember, 20.15 Uhr: Die Kreisverwaltung des Werra-Meißner-Kreises hat am Abend die Empfehlung ausgesprochen, den Präsenzunterricht an den Schulen am Montag (19. Dezember) auszusetzen. Dies hat die Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Die Entscheidung darüber träfen jedoch die Schulen.

Zwei hessische Landkreise setzen Präsenzunterricht aus

Erstmeldung vom Sonntag, 18. Dezember, 18.45 Uhr: Frankfurt – Nach einer eiskalten Nacht haben viele Hessen den Sonntag (18. Dezember) bei ruhigem Winterwetter genießen können. In der Nacht auf Sonntag sank das Thermometer in Nord- und Osthessen auf bis zu minus 14,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) indes mitteilte. Die kältesten gemessenen Orte waren demnach Fulda-Horas und Burgwald-Bottendorf (Kreis Waldeck-Frankenberg).

Mit der ruhigen Wetterlage ist am Montag (19. Dezember) jedoch Schluss: In der zweiten Nachthälfte setzen dem DWD zufolge gefrierender Regen ein. Die Nässe kann auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glatteisgefahr sorgen.

Aufgrund des vorhergesagten Glatteises setzen der Lahn-Dill-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg den Präsenzunterricht an den Schulen am Montag (19. Dezember) aus. Dort, wo die Schulen gefahrlos erreichbar seien, werde zwar eine Notbetreuung sichergestellt, teilten die Kreise mit. Ansonsten böten die Schulen auch Distanzunterricht an. (cas)

