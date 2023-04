Winter hinterlässt Schäden auf Fahrbahnen

Der Winter hat auf den Straßen in Hessen seine Spuren hinterlassen. „Aufgrund der Kombination aus Niederschlägen und Nachtfrösten sind in den letzten Monaten wieder punktuell Fahrbahnschäden im gesamten hessischen Straßennetz entstanden“, teilte Hessen Mobil in Wiesbaden am Mittwoch mit. Besonders betroffen seien ältere, vorgeschädigte, viel befahrene Straßen.

Wiesbaden - Das Ausmaß der Schäden liege im Durchschnitt der vergangenen Winter. Auch die Autobahn GmbH des Bundes in Wiesbaden berichtete, es habe keine besonderen Auffälligkeiten gegeben. dpa