Wintersportgebiete mit Saison bisher zufrieden

Gersfeld/Willingen - Die großen hessischen Wintersportgebiete in Willingen und der Rhön ziehen eine positive Saison-Zwischenbilanz. Die Geschäfte liefen bislang gut, die Besucherzahlen und die Pistenbedingung waren ordentlich, wie zu erfahren war.

Sowohl Willingen als auch die Wasserkuppe in der Rhön verbuchen bereits mehr als 50 Lifttage. Wie lange die Saison auf Hessens höchstem Berg noch läuft, ist ungewiss und stark wetterabhängig. Der Skiliftbetreiber in Willingen rechnet dagegen noch bis Mitte oder Ende März mit Betrieb. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird in den Höhenlagen noch etwas Schneefall erwartet. Viel Neuschnee sei aber nicht in Sicht.

Um die Skigebiete zu verbessern und auszubauen, sind Investitionen geplant. In Willingen befindet sich ein millionenschweres Liftprojekt im Genehmigungsverfahren. In etwa zwei Monaten soll Klarheit herrschen, ob es Realität wird. Die Anlage soll nach Betreiberangaben anstelle zweier Schlepplifte entstehen, über 1,5 Kilometer führen und mehr Gäste schneller und komfortabler auf den Berg befördern. Auf der Wasserkuppe soll die Beschneiung ausgebaut werden und der Ski-, Snowboard- und Schlittenverleih vergrößert werden. Dadurch sollen in Stoßzeiten die Wartezeiten verringert werden, wie der Skiliftbetreiber Wiegand mitteilte. (dpa)

Bilder: Après-Ski-Party „Dreieich im Schnee“ Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa