Winterwetter kehrt in Region zurück

Offenbach - Der Winter meldet sich noch einmal zurück: Nach Regen und Schnee am Ostermontag bleibt das Wetter in Hessen auch nach den Feiertagen kalt und nass.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte für Dienstag vor Frost, Schnee und Glättegefahr. Bis zur Wochenmitte soll es unbeständig bleiben. Vor allem im Bergland wird es am Dienstag frostig, die Temperaturen sinken auf bis zu minus drei Grad. Im Tiefland muss mit minus einem Grad gerechnet werden. Dazu erwarten die Meteorologen oberhalb von 200 Metern bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Auch in tieferen Lagen kann es vorübergehend eine dünne weiße Schneeschicht geben. (dpa)

