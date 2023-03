Winterwetter sorgt für Unfälle: Oftmals Schnee und Glätte

Autos fahren bei Schneefall auf der A485 bei Gießen. © Sebastian Gollnow/dpa

In Nord- und Osthessen hat es mehrere Unfälle wegen des Winterwetters gegeben. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Osthessen berichtete am Mittwochmorgen von Glätteunfällen im niedrigen zweistelligen Bereich. Es habe vornehmlich Blechschäden gegeben, Schwerverletzte habe es nicht gegeben. Auf einer Landstraße bei Neuhof (Kreis Fulda) rutschte demnach am Mittwochmorgen ein Auto gegen einen Linienbus.

Kassel/Fulda/Offenbach - Die Fahrerin verletzte sich dabei. Bei Poppenhausen (Wasserkuppe) stießen am Mittwochmorgen ein Lkw und ein Auto zusammen, eine Person wurde leicht verletzt.

Ein Sprecher der Polizei in Kassel sagte, in Nordhessen habe es am Mittwoch wie jeden Morgen Unfälle gegeben, aber keine besondere Häufung. Am Dienstagabend hatte das Polizeipräsidium Nordhessen 24 Verkehrsunfälle gemeldet, die den Angaben zufolge zumeist auf Schnee zurückzuführen waren. Es gab zwei Leichtverletzte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für Mittwochvormittag verbreitet Schnee und Glätte in Hessen. Ab dem Mittag soll es regnen. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen zwei und vier Grad, im Süden bei fünf bis acht Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es verbreitet regnerisch, ganz im Norden des Landes seien etwas Schnee und Glätte nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag soll es grau und nass werden. Die Temperaturen erreichen im Norden fünf Grad und südlich des Mains zwölf Grad.

Ähnlich geht es am Freitag bei dichten Wolken und zeitweise Regen weiter. Die Temperaturen sollen laut DWD auf 11 Grad im Norden und 14 Grad im Süden ansteigen. Nachmittags sind starke bis stürmische Böen möglich. dpa