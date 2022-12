Winterwetter: Verspätete Abflüge am Frankfurter Flughafen

Ein Flugzeug landet auf dem Flughafen Frankfurt. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Erneut sind wegen des Winterwetters Ausnahmegenehmigungen für verspätete Starts am Frankfurter Flughafen ausgesprochen worden. So seien am Donnerstagabend zwischen 23.01 und 23.57 Uhr 24 Maschinen mit einer solchen Ausnahmegenehmigung abgehoben, teilte das hessische Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Wegen der kalten Witterung hätten Flugzeuge unter anderem enteist werden müssen.

Wiesbaden/Frankfurt/Main - Zusätzlich landeten laut Ministerium bis kurz vor Mitternacht sieben Maschinen verspätet. In der Regel herrscht an Deutschlands größtem Airport zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugverbot. dpa