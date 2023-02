WM-Spieler Kuzmanovski von Hannover nach Wetzlar

Hannovers Filip Kuzmanovski (l) spielt gegen Mindens Maximilian Janke. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Der nordmazedonische Nationalspieler Filip Kuzmanovski wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga von der TSV Hannover-Burgdorf zur HSG Wetzlar. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Am Vorabend hatten sie noch in der Bundesliga gegeneinander gespielt, Hannover gewann dabei in Hessen mit 31:24. Mit der sofortigen Vertragsauflösung habe man „dem Wunsch von Filip Kuzmanovski entsprochen“, heißt es in der Pressemitteilung der „Recken“.

Wetzlar/Hannover - Seinen neuen Club soll der 26 Jahre alte WM-Spieler beim Kampf gegen den Abstieg unterstützen. „Mit ihm bekommen wir einen variablen Rückraumspieler dazu, der sowohl im linken Rückraum als auch in der Mitte agieren kann. Er ist Bundesliga-erfahren und ein Mentalitätsspieler, der uns im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann“, sagte HSG-Trainer Hrvoje Horvat über Kuzmanovski. dpa