Woche startet freundlich: Schauer und Gewitter am Dienstag

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Heißes Spätsommerwetter am Montag, Schauer und Gewitter am Dienstag: Das Wetter in Hessen ist zu Wochenbeginn wechselhaft. Am Montag sei es verbreitet heiter bis sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei sei es niederschlagsfrei und sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad.

Wiesbaden - In der Nacht auf Dienstag gebe es im Westen und Nordwesten jedoch bereits ein geringes Schauerrisiko. Im Laufe des Tages treten dann den Angaben zufolge aus Südwesten her zunehmend Schauer und Gewitter auf. Lokal seien Unwetter mit Starkregen und vereinzelten Sturmböen nicht ausgeschlossen. Zudem sei es schwül mit Temperaturen von maximal 25 bis 30 Grad.

Auch am Mittwoch sei es zunächst noch stark bewölkt und es gebe gebietsweise schauerartigen Regen, so der DWD-Experte. Einzelne letzte Gewitter seien ebenfalls möglich. Am Nachmittag lockere es auf - bei etwas kühleren Temperaturen. dpa