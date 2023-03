Sperrung auf Autobahn nach Frankfurt: Wochenlange Behinderung nach Lkw-Unfall

Von: Caspar Felix Hoffmann

Auf der A60 bei Rüsselsheim kommt ein Lkw von der Fahrbahn ab und beschädigt eine Brücke schwer. Die Reparatur der Brücke wird mehrere Wochen dauern.

Rüsselsheim – Auf der A60 am Rüsselsheimer Dreieck muss nun täglich mit Staus in Richtung Frankfurt gerechnet werden. Bei einem Lkw-Unfall am Wochenende wurde eine Brücke stark beschädigt. Sie muss nun mit großem Aufwand repariert werden. Dies wird nach Angaben der Autobahn GmbH mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Bei einem schweren Unfall auf der A60 bei Rüsselsheim prallt ein Lkw in die Leitplanke einer Brücke. © 5Vision.news

Schwerer Lkw-Unfall auf der A60 bei Rüsselsheim: ein Fahrstreifen gesperrt – nur noch Tempo 60

So lange wird voraussichtlich die rechte Spur der zweispurigen Ausfahrt von der A60 auf die A67 gesperrt bleiben, außerdem ist hier nur noch Tempo 60 erlaubt. Wichtige Stahlteile der Betonwandverankerung seien bei dem Unfall stark beschädigt worden und müssten nun ausgetauscht werden. Zumindest die Statik der Brücke sei aber nicht beeinträchtigt. Die Betonschutzwand, die den Verkehr vor dem Abkommen von der Fahrbahn schützt, wurde von der Autobahnmeisterei Rüsselsheim inzwischen wiederhergestellt, teilte die Autobahn GmbH am Sonntagabend (5. März) mit.

Bei dem Unfall am Samstagabend (4. März) war ein betrunkener 32-jähriger Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken einer Autobahnbrücke geprallt, wodurch das Brückenbauwerk stark beschädigt wurde. (cas)