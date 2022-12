Sperrung nach Unfall auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen - Sprinter fährt auf Lkw auf

Von: Jana Ballweber

Auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen steht kurz vor Wölfersheim der Verkehr still. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Sperrung auf der A45: Nachdem ein Sprinter auf einen Lastwagen aufgefahren ist, ist die rechte Spur in Fahrtrichtung Gießen derzeit nicht befahrbar.

Update, 29. Dezember, 15.30 Uhr: Nach dem Auffahrunfall auf der A45 kurz vor der Anschlussstelle Wölfersheim geht die Polizei Mittelhessen derzeit von einem Schaden von 50.000 Euro aus. Ein Sprinterfahrer aus Gummersbach war in Fahrtrichtung Gießen auf das Heck eines Lastwagens aufgefahren.

Der 42-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt und konnte trotz Schäden an den Lichtern und am Unterfahrschutz des Anhängers weiterfahren. Weil durch den Unfall Betriebsstoffe ausgetreten sind, kam die Autobahnmeisterei zum Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Auffahrunfall auf der A45: Strecke in Fahrtrichtung Gießen zeitweise voll gesperrt

Erstmeldung: Wölfersheim - Auf der A45 ist in Richtung Gießen kurz vor der Anschlussstelle Wölfersheim (Wetteraukreis) ist derzeit die rechte Spur gesperrt. Gegen 12.25 Uhr am Donnerstag (29. Dezember) hatte sich ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Sprinter auf einen Lastwagen aufgefahren. Die Unfallursache ist noch unklar.

Eine Sprecherin der Polizei berichtet, der Fahrer des Sprinters sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Zustand des LKW-Fahrers könne sie aber noch keine Angaben machen, da die Unfallaufnahme am Mittag noch andauerte. Auch der entstandene Sachschaden sei noch nicht zu bemessen.

Nach Auffahrunfall: A45 Richtung Gießen kurzzeitig voll gesperrt

In Folge des Unfalls war die A45 in Richtung Gießen für kurze Zeit voll gesperrt worden. In der Zwischenzeit konnte die linke Fahrspur wieder geöffnet werden, so die Polizeisprecherin. Etwaiger Stau oder Verkehrsverzögerungen sollte sich demnach bald erledigt haben.

Erst Anfang Dezember waren bei einem anderen Unfall auf der A45 drei Menschen verletzt worden. Aufgrund eines Zusammenstoßes hatte sich ein Auto sogar überschlagen. (Jana Ballweber)