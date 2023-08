Wohnhaus in Flammen: Mann rettet zwei Senioren

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Zeuge hat am Dienstagvormittag im osthessischen Burghaun zwei ältere Bewohner aus einem brennenden Haus geholt. Die gerettete Frau sei schwer verletzt worden, der Mann habe bei dem Feuer keine Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Fulda mit. Der Zeuge sei in das Haus gelaufen und habe die beiden nach draußen geleitet, hieß es. Ob es sich bei den Geretteten um ein Ehepaar handelt, war zunächst nicht bekannt.

Burghaun - Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf die Nachbargebäude, das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer entstanden war, muss noch ermittelt werden. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens auf über 150.000 Euro. dpa