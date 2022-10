Wohnsitzloser wegen Brandstiftung vor Gericht

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem Feuer in einem Frankfurter Wohnhochhaus muss sich von diesem Freitag (9.15 Uhr) an ein Wohnsitzloser vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt dem 40-Jährigen besonders schwere Brandstiftung zur Last. Demnach legte er in einem Appartement im Januar dieses Jahres ein Feuer, das sich rasch im gesamten Gebäude im Stadtteil Frankfurt-Höchst ausbreitete.

Frankfurt/Main - Neun Bewohner mussten aus dem verrauchten Haus evakuiert werden. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste auch die Oberleitung einer nahen Trambahnstrecke abgeschaltet werden. Die Strafkammer hat zunächst vier Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminiert. dpa