Wolfssichtung in Südhessen: Schulbus-Haltestelle in der Nähe - Kalb gerissen

Von: Sebastian Richter

Im Odenwaldkreis beobachtet ein Jäger einen Wolf. Auch ein gerissenes Kalb wird gefunden. In Hessen werden immer mehr Nutztiere getötet.

Güttersbach - Aufregung in der südhessischen Dorfidylle: Ein Wolf wurde in der Gemeinde Güttersbach (Odenwaldkreis) gesichtet. wie zunächst Echo Online berichtete. Anscheinend hat das Tier dort auch ein Kälbchen gerissen. In der Nähe des Fundortes soll zudem eine Haltestelle sein, die Kinder für den Weg zur Schule benutzen, wie die Bild berichtet.

Gesehen wurde das Tier bereits am 31. Mai. Ein Jäger habe demnach das Tier am Morgen gegen 6.30 Uhr gefilmt. Wenig später fand ein Landwirt das tote Kälbchen. Es war wohl in der Nacht geboren worden, der Landwirt hatte das Tier noch nicht selbst gesehen und nur den toten Körper gefunden. Ob das Tier tatsächlich von einem Wolf getötet wurde, ist nicht gänzlich geklärt. Eine DNA-Analyse steht noch aus.

Ein Wolf gähnt in einem Tierpark. In Hessen vermehren sich die Tiere immer weiter. © Boris Roessler/dpa

Wolf in Hessen: Schon im Mai mehr gerissene Tiere als ganz 2022

In Hessen steigt die Zahl der Wölfe. Aktuell benennt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sechs Wolfsterritorien (Stand: 3. April 2023). Dazu gehören sowohl Einzeltiere und Rudel mit Welpen. Außerdem werden immer wieder Exemplare auf der „Durchreise“ registriert, die Hessen allerdings schnell wieder verlassen.

Mit zunehmender Zahl der Wölfe in Hessen steigt auch die Zahl der gemeldeten gerissenen Nutztiere. Bis Ende März sind im Jahr 2023 bei 13 Übergriffen fast 30 Nutztiere erwiesenermaßen von einem Wolf getötet worden, wie das HLNUG in Wiesbaden Anfang Mai mitteilte. Das sind bereits mehr als im gesamten Jahr 2022, als 20 Schafe, Ziegen und Kälber betroffen gewesen waren.

Anteil der von Wolf gerissenen Nutztiere in Hessen noch eher gering

Der Anteil der getöteten Tiere ist - verglichen mit der Anzahl der Nutztiere insgesamt in Hessen - gering. So gibt es in Hessen rund 386.256 Rinder, 165.000 Schafe und 19.800 Ziegen, heißt es vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.

Gesamtzahl von Schafen, Rindern und Ziegen etwa 571.000 Gerissene Nutztiere in Hessen 2022 20 Gerissene Nutztiere in Hessen bis März 2023 rund 30

Dennoch ist es für Landwirte sehr ärgerlich und teuer, wenn eines ihrer Tiere dem Wolf zum Opfer fällt. Das Land will beim Bau von Herdenschutzzäunen unterstützen. (spr)